На внешней стороне МКАД произошло ДТП

сегодня в 23:21

На внешней стороне 53 км МКАД произошло ДТП, сообщили в пресс-службе московского Депатранса.

На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация уточняется.

Отмечается, что движение затруднено на 1,8 км. Водителей просят выбирать пути объезда.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее 74-летний водитель Mitsubishi L200 врезался в ограждение, фонарный столб и погиб на трассе в Ленинградской области. Ему могло стать плохо.

