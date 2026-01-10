На внешней стороне МКАД произошло ДТП
На внешней стороне 53 км МКАД произошло ДТП, сообщили в пресс-службе московского Депатранса.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация уточняется.
Отмечается, что движение затруднено на 1,8 км. Водителей просят выбирать пути объезда.
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее 74-летний водитель Mitsubishi L200 врезался в ограждение, фонарный столб и погиб на трассе в Ленинградской области. Ему могло стать плохо.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.