На Урале убивший многодетную мать подросток держал в страхе весь поселок

В Свердловской области 15-летний подросток, который убил 47-летнюю многодетную мать, держал в страхе всех жителей поселка. Убийце грозит 10 лет лишения свободы, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел в Горноуральском с населением всего 2,7 тыс. человек. Мать троих детей Наталья работала оператором на ферме. Женщина воспитывала детей одна. По словам близких, первый муж умер, а с сожителем она вскоре разошлась. Старшая дочь у нее взрослая, сын отправился на СВО, а младшая еще учится в школе.

Шестого января Наталья после работы зашла в магазин и отправилась домой. В подъезде женщина столкнулась с 15-летним местным хулиганом Антоном, который пырнул ее ножом в живот, после чего скрылся. Пострадавшую доставили с больницу, где 12 января та скончалась.

Правоохранители быстро установили личность нападавшего. Антона отправили под домашний арест, однако подросток сбежал, сняв браслет. Беглеца задержали спустя 5 дней на дне рождения его друга. Все это время жители поселка боялись покидать свои дома.

По словам жительницы Горноуральского, местные жители боялись наткнуться на Антона и отпускать детей в школу. Для убийства Натальи у подростка не было мотива. Женщина зашла в подъезд и просто не дошла до своей квартиры.

Выяснилось, что подросток из неблагополучной семьи. Отец с мачехой злоупотребляли алкоголем и не занимались воспитанием ребенка. Незадолго до нападения на Наталью Антон с товарищами дважды жестоко избил умственно отсталого мальчика. После вторых побоев пострадавшего госпитализировали с переломами.

В отношении подростка возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Подростку грозит максимум 10 лет лишения свободы.

