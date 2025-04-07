На Урале толпа зверски избила 23-летнего парня из-за места в VIP-зале кафе

В Свердловской области толпа неизвестных жестоко избила 23-летнего парня, который отказался покидать арендованый им VIP-зал в кафе. В настоящее время пострадавший находится в больнице в нестабильном состоянии, сообщает Е1.RU .

Инцидент произошел вечером 6 апреля в кафе «Кавказ» в Нижней Туре. По словам сестры избитого, Иван арендовал VIP-зал и находился в кафе с друзьями. Затем к нему подошла толпа мужчин и попросила парня освободить комнату. Иван встал со стула, и в этот момент ему разбили бутылку об голову.

Друзья отвезли молодого человека в травмпункт, где медики диагностировали побои, ушибы, а потом отпустили его домой. Там самочувствие избитого резко ухудшилось. Его в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в местную больницу.

«Оказалось, что у него отек мозга, проломлен череп, размер трещин — 6 см в диаметре», — рассказала сестра пострадавшего Ирина.

Она отметила, что в связи с ухудшением самочувствия в ходе операции по извлечению осколков черепа из мозга брата перевели в реанимацию. Сейчас его состояние оценивается как нестабильное. Следующую операцию проведут при стабилизации состояния.

Родные Ивана обратились с заявлением в полицию. Хозяин кафе вышел на связь с семьей избитого и предоставил правоохранительным органам запись драки с камер видеонаблюдения. Следователи вызвали родственников пострадавшего для дальнейшего разбирательства.