На Урале ревнивец убил бывшую жену, ранил ее нового парня и погиб на кладбище

Агрессор на Урале зарезал бывшую жену и покончил с собой на кладбище

Житель Свердловской области жестоко расправился с бывшей женой и из огнестрельного оружия подстрелил ее нового мужа. После содеянного агрессор, предварительно, совершил суицид на кладбище, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Преступление произошло в Богдановиче. По словам соседа по имени Михаил, злоумышленник зарезал экс-возлюбленную, с которой развелся два года назад. Бывшие супруги воспитывали двух маленьких дочек.

«Я только слышал два хлопка, выстрелы. Смотрю, женщина лежит, понять не могу ничего. А мужчина, который с ней, видимо, жил, он на ней лежит, жалеет. Его самого ранили. А потом мне уже сказали, что он ножом зарезал», — сказал Михаил.

Согласно предварительной информации, в день трагедии женщина с новым избранником приехала к бывшему, чтобы забрать гостивших у него детей. Однако из ревности мужчина набросился на пару.

После случившегося подозреваемый уехал в неизвестном направлении на своей машине. Позже его труп нашли на кладбище. Предположительно, мужчина свел счеты с жизнью.

По факту произошедшего организована проверка. Детали и обстоятельства ЧП выясняют правоохранители.