На Урале поймали сбежавшего педофила, осужденного за изнасилование школьницы

В понедельник в Алапаевске был задержан сбежавший Александр Шаньгин, осужденный за изнасилование 15-летней школьницы, сообщает Е1.ru .

Информацию о задержании педофила подтвердили в пресс-службе регионального ГУФСИН России.

«Сопротивления при задержании не оказал», — прокомментировали в ведомстве.

В январе прошлого года один из насильников познакомился с 15-летней девочкой в соцсетях. Затем они вместе в другом отвезли подростка в частный дом, где к ним присоединился Шаньгин. Злоумышленники напоили несовершеннолетнюю несколько раз изнасиловали.

Девочка не испугалась угроз и рассказала о случившемся матери. Семья обратилась с заявлением в СУ СК Росси по Свердловской области, однако после проверки в возбуждении уголовного дела было отказано. Довести дело до суда помог депутат Госдумы Андрей Альшевских, который обратился в прокуратуру.

Обвиняемые находились под подпиской о невыезде и не явились на оглашение приговора. Суд приговорил Шангина к 11 годам и 6 месяцам заключения в исправительной колонии строгого режима.

