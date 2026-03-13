На Урале парень пережил клиническую смерть, когда ремонтировал машину в гараже

В Свердловской области 21-летний парень пережил клиническую смерть во время ремонта автомобиля с включенным двигателем в гараже, сообщает SHOT .

Даниил занимался ремонтом автомобиля и внезапно перестал отвечать на звонки родителей. Его близкие забеспокоились и бросились его искать. Через 3 часа парня нашли в гараже: он лежал без сознания на полу, все помещение было загазовано.

Молодого человека в крайне тяжелом состоянии доставили в местную больницу. У Даниила остановилось сердце, он был в коме.

Как отметили в региональном Минздраве, счет шел на мгновения — через пять минут Даниил мог бы умереть. Однако врачам удалось спасти молодого человека. В настоящее время Даниил восстанавливается и заново учится ходить и говорить.

