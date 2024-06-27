На Урале коммунальщиков заставали платить 400 тыс руб упавшему в кипяток ребенку

Суд обязал коммунальные службы Екатеринбурга выплатить 400 тыс. рублей компенсации подростку, который упал в колодец с кипятком на улице 40-летия Октября. Деньги должны заплатить Екатеринбургская теплоснабжающая компания и «Орджоникидзевская УЖК», сообщает «Царьград» .

По сообщения областной прокуратуры, в октябре 2023 года на детской площадке были открыты люки над колодцами системы теплоснабжения. В один из них упал 14-летний мальчик — он ошпарил спину, руки и ноги. Подростка пришлось госпитализировать с ожогами 1-2 степени.

Суд постановил выплатить компенсацию семье мальчика. Законный представитель пострадавшего и «Орджоникидзевская УЖК» заключили мировое соглашение, согласно которому коммунальщики оплатят лечение и компенсируют расходы на лекарства. При этом компенсацию морального вреда с районной компанией разделит городская.