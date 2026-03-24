На Урале бывший уголовник бросил горящую тряпку в мальчика и обезобразил ему лицо

На Урале ранее судимый мужчина искалечил маленького сына своей сожительницы, бросив ему в лицо горящую тряпку. У ребенка ожоги и большой рубец, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел в Артемовском. У мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возник конфликт со своей сожительницей. В процессе ссоры он поджег ткань, пропитанную ацетоном, после чего бросил ее в маленького сына женщины.

Тряпка угодила ребенку в лицо. В результате мальчик получил ожоги головы и тела. Также теперь он вынужден ходить с рубцом на лице.

В отношении виновника было возбуждено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию строгого режима на три года.

Ранее на Урале женщина избила сбежавшего из дома 8-летнего сына. По словам соседей, они часто видят женщину пьяной. Сама она утверждает, что пьет пиво только по выходным, а в будни работает на трех работах, так как отец ее детей дает деньги только на дорогу до школы.

