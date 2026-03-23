В Свердловской области женщина на глазах у людей избила собственного малолетнего сына, который попытался сбежать из дома, сообщает E1.RU .

Инцидент произошел в населенном пункте Большой Исток.

«Мать — алкашка, а до детей никому нет дела. Отец хоть как-то за ними приглядывал, но вроде как ушел от нее. Видео дети выставили в интернет», — рассказала очевидица.

На опубликованных кадрах видно, как друзья привели к маме сбежавшего из дома 8-летнего мальчика. Женщина поблагодарила детей. Затем она говорит сыну: «Иди сюда, не бойся, я тебя не трону». Мальчик попытался вырваться и убежать, после чего мать начала его избивать.

36-летняя Елена одна воспитывает двух мальчишек-погодок. По ее словам, старший сын получил за то, что попытался убежать из дома. Она пыталась поймать мальчика, но не смогла. При этом старший сын пытается сбежать, прихватив с собой младшего.

Женщина утверждает, что старший сын состоит на учете у психиатра и учится в коррекционном классе. Она ежедневно отвозит его в школу и забирает с занятий. После развода муж перестал участвовать в воспитании детей.

Жители поселка рассказали, что постоянно видят Елену пьяной. Однако женщина заявила, пьет пиво только по выходным, а в будни работает на трех работах, так как отец дает деньги только на дорогу до школы.

