На Украине заявили о повреждении плотины Печенежского водохранилища
Глава Печенежского поселкового совета Александр Гусаров заявил, что плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения.
«По состоянию на 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено», — написал Гусаров в своем Telegram-канале.
Чиновник отметил, что причиной ограничений стало повреждение плотины. При этом он не уточнил, когда движение транспорта будет восстановлено.
Печенежское водохранилище расположено на реке Северский Донец. Объект был введен в эксплуатацию в 1962 году.
Ранее стало известно, что Запорожская АЭС на несколько часов отключалась от внешнего электричества. Специалисты станции активировали резервные дизель-генераторы.
