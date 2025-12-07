сегодня в 17:18

На Украине заявили о повреждении плотины Печенежского водохранилища

Глава Печенежского поселкового совета Александр Гусаров заявил, что плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения.

«По состоянию на 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено», — написал Гусаров в своем Telegram-канале.

Чиновник отметил, что причиной ограничений стало повреждение плотины. При этом он не уточнил, когда движение транспорта будет восстановлено.

Печенежское водохранилище расположено на реке Северский Донец. Объект был введен в эксплуатацию в 1962 году.

Ранее стало известно, что Запорожская АЭС на несколько часов отключалась от внешнего электричества. Специалисты станции активировали резервные дизель-генераторы.

