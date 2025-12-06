Запорожская АЭС на несколько часов отключалась от внешнего электричества
Фото - © Константин Михальчевский/РИА Новости
Системы энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) смогли штатно отработать еще одно отключение внешних линий. Объект инфраструктуры ночью несколько часов работал без внешнего электроснабжения, сообщает пресс-служба ЗАЭС.
Две линии подачи электричества были отключены. Затем сработала автоматическая защита.
Специалисты ЗАЭС сразу после этого активировали резервные дизель-генераторы. После этого система безопасности работала в стандартном режиме.
Внешнее электроснабжение ЗАЭС затем было восстановлено от линии 330 кВ «Ферросплавная». Причины отключения электричества выясняют. Пределы и условия безопасного использования объекта инфраструктуры не нарушены.
