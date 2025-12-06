сегодня в 09:41

Запорожская АЭС на несколько часов отключалась от внешнего электричества

Системы энергоснабжения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) смогли штатно отработать еще одно отключение внешних линий. Объект инфраструктуры ночью несколько часов работал без внешнего электроснабжения, сообщает пресс-служба ЗАЭС.

Две линии подачи электричества были отключены. Затем сработала автоматическая защита.

Специалисты ЗАЭС сразу после этого активировали резервные дизель-генераторы. После этого система безопасности работала в стандартном режиме.

Внешнее электроснабжение ЗАЭС затем было восстановлено от линии 330 кВ «Ферросплавная». Причины отключения электричества выясняют. Пределы и условия безопасного использования объекта инфраструктуры не нарушены.

