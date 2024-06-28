На Украине СБУ заставила подростка извиниться за гимн РФ

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции заставили извиниться 16-летнего подростка за то, что он исполнил гимн России, сообщает Lenta.ru .

Ранее мальчик регулярно выкладывал на страницах в соцсетях ролики с исполнением российского гимна и песни певца SHAMAN «Я русский». Кроме того, подросток еще «выдавал себя за сотрудника СБУ», он размещал поддельные документы и говорил, что у него якобы есть связи с силовиками.

В конце июня 16-летнего парня нашли сотрудники СБУ. Силовики побеседовали с подростком. После этого разговора мальчик на видео попросил прощения у жителей Украины, а также удалил все свои записи с гимном РФ и треком «Я русский».

Ранее депутаты Верховной Рады потребовали наказать нардепа Марьяну Безуглую из-за того, что она поставила российский триколор на трибуну, когда там выступал другой парламентарий.