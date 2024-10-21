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Цеха производства БПЛА и военные аэродромы атаковали на Украине

Минобороны РФ отчиталось, что российские войска поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов и цеха по производству дронов ВСУ. Также ВС России прицельно ударили по объектам энергообеспечения Украины, сообщает ТАСС .

За минувшие сутки «Южная» группировка войск ВС РФ уничтожила до 720 боевиков. Группировка «Восток» заняла более выгодные рубежи на фронте, ликвидировав до 90 человек из личного состава армии Украины.

«Центральная» группировка за сутки нанесла поражения девяти бригадам противника, потери ВСУ — до 430 военнослужащих. Также бойцы группировки «Центр» пресекли 14 вражеских контратак.

Группировка войск «Днепр» уничтожила до 55 боевиков. В зоне ответственности российских бойцов «Запада» ВСУ лишились трех складов и 350 военных, добавили в оборонном ведомстве.

Также за прошедшие сутки армия России поразила пункт временной дисклокации иностранных наемников на Украине.