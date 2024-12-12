На улице в центре Москвы украли новогоднюю елку

В центре Москвы местный житель решил украсть нарядную елку и попал на камеры видеонаблюдения, сообщает SHOT .

Инцидент зафиксирован на Большой Якиманке. На опубликованных кадрах видно, как местный житель забирает елку прямо от дверей одного из ТЦ.

Сейчас поисками похитителя новогодней ели занимаются правоохранители.

Ранее кандидат экономических наук, заместитель директора института экономики и финансов Государственного университета управления Валерия Иванова рассказала, что цены на живые елки в этом году вырастут на 10-20% по сравнению с 2023 годом — до 1500 рублей за метр.