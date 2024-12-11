Эксперт рассказал, сколько будут стоить живые елки на Новый год

Кандидат экономических наук, заместитель директора института экономики и финансов Государственного университета управления Валерия Иванова рассказала, что цены на живые елки в этом году вырастут на 10-20% по сравнению с 2023 годом — до 1500 рублей за метр, сообщает «МИР 24» .

«Цены увеличатся из-за роста цен на импортные деревья и логистику», — пояснила Иванова.

По словам эксперта, цены на живые елки будут варьироваться в зависимости от сорта и размера.

Самый бюджетный вариант — отечественные ели и сосны, их стоимость составит от 1500 рублей за метр. Например, русская ель высотой полтора-два метра обойдется в 3990 рублей, уточнила экономист.

По ее данным, стоимость импортных новогодних деревьев может достигать 10 тысяч рублей за метр. Пихта Нордмана обойдется в 6890 рублей и более.

Самая дорогая и красивая — пихта Фразера. Цены на нее варьируются от 13 790 рублей за дерево ниже двух метров до 37 390 рублей за трехметровую лесную красавицу.

Иванова также рассказала, когда выгоднее всего покупать елку на Новый год. Тем, кто хочет сэкономить, стоит отправиться за елкой после 17:00 31 декабря, когда скидки достигают 70%. При этом самые доступные цены будут в больших сетевых магазинах, добавила эксперт.