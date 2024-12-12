сегодня в 03:40

Кадыров: над Грозным сбили украинский беспилотник, есть раненые

Над казарменными зданиями спецполка полиции в Грозном сбит беспилотник. В результате легкие ранения получили четыре бойца караула, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

По словам Кадырова, серьезно никто не пострадал. Из-за упавших обломков беспилотника возник пожар, который удалось быстро потушить.

Также он глава Чечни опубликовал видео здания с разбитыми окнами.

Ранее сообщалось, что в Грозном произошли взрывы, местные жители нашли обломки беспилотника.