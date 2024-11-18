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На Украине оставили надпись на снесенном памятнике Пушкину

Неизвестные оставили послание на месте снесенного памятника русскому поэту Александру Пушкину в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает Lenta.ru .

Надпись появилась после решения украинских властей о демонтаже монумента. Послание, которое оставили на камне, гласит: «Пушкин вечен, а вы — нет».

Отмечается, что памятник Пушкину в Кривом Роге был открыт в ноябре 1987 года, а снесен на прошлой неделе.

Также украинские власти повелели снести памятник другому известному российскому поэту — Михаилу Лермонтову. Монумент установили в октябре 1965 года.