Памятники Пушкину и Лермонтову снесли в Кривом Роге
Городские власти Кривого Рога на Украине снесли памятники русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову, сообщает Lenta.ru.
Памятник Лермонтову был установлен в Кривом Роге 3 октября 1964 года. Мероприятие тогда приурочили к 150-летнему юбилею поэта.
Памятник Пушкину открыли 7 ноября 1987 года к 150-летию смерти поэта.
Ранее бойцы ВСУ попытались снести памятник Владимиру Ленину, который находится в центре города Суджа Курской области. Монументу прострелили голову.
Кроме того, летом в Харькове снесли памятник ученому Михаилу Ломоносову. Он стоял в городе с 2013 года.