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Памятники Пушкину и Лермонтову снесли в Кривом Роге

Городские власти Кривого Рога на Украине снесли памятники русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову, сообщает Lenta.ru .

Памятник Лермонтову был установлен в Кривом Роге 3 октября 1964 года. Мероприятие тогда приурочили к 150-летнему юбилею поэта.

Памятник Пушкину открыли 7 ноября 1987 года к 150-летию смерти поэта.

Ранее бойцы ВСУ попытались снести памятник Владимиру Ленину, который находится в центре города Суджа Курской области. Монументу прострелили голову.

Кроме того, летом в Харькове снесли памятник ученому Михаилу Ломоносову. Он стоял в городе с 2013 года.