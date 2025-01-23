На ТТК в районе Лефортовского тоннеля опрокинулся автомобиль

В Москве на ТТК в районе Лефортовского тоннеля опрокинулся автомобиль, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

На место происшествия прибыли оперативные службы города. Обстоятельства аварии устанавливаются. Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что движение осуществляется только по двум полосам из трех и затруднено на 2 км. Водителей просят выбирать пути объезда.

Ранее 18-летний водитель и 16-летний пассажир погибли в ДТП с пожаром в Подмосковье. Юный автомобилист не справился с управлением.