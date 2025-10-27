На трассе «Сибирь» грузовые и легковые автомобили столкнулись и загорелись
На трассе «Сибирь» в Иркутской области столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.
ДТП произошло на 1325 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Камышет Нижнеудинского района.
Отмечается, что ряд машин охвачены огнем.
Информация о пострадавших и количестве поврежденных автомобилей уточняются.
Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники прокуратуры взяли на контроль ход расследования по факту ДТП, которое спровоцировал 15-летний водитель Lada Largus.
