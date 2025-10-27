На трассе «Сибирь» грузовые и легковые автомобили столкнулись и загорелись Происшествия сегодня в 05:41

На трассе «Сибирь» в Иркутской области столкнулись несколько грузовых и легковых автомобилей, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.