На трассе М-4 «Дон» загорелся «Камаз»

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области загорелся «Камаз», сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел вечером 11 марта на 622 километре трассы М-4 «Дон».

Огонь повредил моторный отсек, а также салон общей площадью 2 кв. м.

В ликвидации возгорания участвовали четыре человека личного состава и одна единица спецтехники.

В результате пожара никто не пострадал.

Ранее в Казани случился крупный пожар на складе. На месте работают огнеборцы.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.