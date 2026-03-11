сегодня в 06:57

Пожар на площади 3 тысячи «квадратов» произошел на складе в Казани

В Казани случился крупный пожар на складе. На месте работают огнеборцы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

Возгорание произошло в здании на улице Родины, 7, где располагается производство косметики и парфюмерии. 20 человек покинули его до прибытия пожарных.

Огонь распространился на площади 3 тысячи квадратных метров. На данный момент на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

К тушению привлечены 84 сотрудника Казанского пожарно-спасательного гарнизона и 25 единиц пожарной техники. Информации о пострадавших нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.