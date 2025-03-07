На территории муниципального округа в Кузбассе ввели карантин по бешенству

Исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Андрей Панов подписал постановление об ограничительных мерах по бешенству в деревне Ивановка, расположенной в Беловском муниципальном округе, а также на территории в радиусе 1,5 км вокруг населенного пункта, сообщает Сiбдепо .

Согласно указу, карантин будет действовать в течение двух месяцев, начиная со дня убоя последней особи, подозреваемой в заражении, или с момента уничтожения последнего трупа животного, болевшего бешенством.

На период действия ограничений запрещается организация ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением и перемещением животных, подверженных заболеванию.

Документ также накладывает запрет на ряд других действий.

«Вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных на убой на предприятия по убою животных или оборудованные для этих целей убойные пункты, или восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней, предшествующих дню вывоза; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки», — отмечается в постановлении.

Ответственность за контроль над выполнением указа возложена на министра сельского хозяйства Кузбасса Андрея Ариткулова.