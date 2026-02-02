На связи с аферистами: подросток зарезал пенсионеров в Пушкине и ограбил их жилье

Подросток по указке телефонных мошенников напал с ножом на пожилую пару в подмосковном Пушкине. Нападавший должен был убить пенсионеров, украсть их накопления и перевести кураторам, сообщает Mash .

Нападение произошло в понедельник в подъезде многоэтажки. 17-летний Максим (имя изменено) спрятался на лестнице около квартиры, дождался выхода супружеской пары и нанес пенсионерам несколько ударов ножом. От полученных ранений 75-летняя женщина скончалась на месте, а ее 77-летний супруг остался жив.

Следствием установлено, что в момент совершения преступления Максим находился на связи с мошенниками, которые по беспроводным наушникам диктовали ему каждое действие. После ограбления квартиры пенсионеров злоумышленники велели подростку перелезть на соседний балкон. Однако убийца потерял равновесие и упал с высоты 10-го этажа. Местные жители незамедлительно вызвали скорую помощь, парня госпитализировали.

После оказания медицинской помощи Максима задержали. За совершенное преступление молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

