На строящийся склад Wildberries в Ярославле приехали бронемашины

В Ярославле неизвестные лица захватили участок, где возводится склад для компании Wildberries. Вооруженные люди в камуфляже прибыли на бронированных машинах и попытались взять объект под свой контроль, при этом не пропуская ни работников, ни представителей маркетплейса на стройку, сообщает «Царьград» .

По информации Telegram-канала «Бойлерная», за этой попыткой рейдерского захвата стоит «команда» Вячеслава Бакальчука, супруга основательницы Wildberries Татьяны Ким, с которой он сейчас разводится.

Когда сотрудники столкнулись с физической агрессией, была вызвана полиция. Представители Wildberries подали заявления о самоуправстве. Неясно, как развивались события далее.

Ранее Бакальчук уже предпринимал попытки взять под контроль офисы и склады компании. 18 сентября он с помощниками вломился в главный офис, находящийся вблизи Кремля, что привело к стрельбе, жертвами которой стали два охранника.

После этого инцидента Татьяна Ким обвинила мужа в попытке рейдерского захвата. Ему также вменяют кражу 37 миллиардов рублей у компании и угрозы ее сотрудникам. Например, в конце октября его обвиняли в незаконном проникновении на склад в Рязанской области, где помощники якобы пытались воспрепятствовать доступу представителей Wildberries. Бакальчук отрицал свою причастность, но утверждал, что имеет законные права на эти склады. Конфликт между супругами возник из-за слияния компаний Wildberries и ГК Russ, против которого выступал Бакальчук, владеющий лишь 1% акций компании.