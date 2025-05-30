На синагогу в Сочи совершено нападение

Неизвестный мужчина с молотком напал на синагогу в Сочи

В пятницу днем синагога в Сочи стала объектом нападения неизвестного мужчины, его задержали полицейские, сообщает пресс-служба главного раввина России Берла Лазара.

Около 15:45 29 мая неизвестный мужчина приехал к синагоге на такси. Выйдя из автомобиля, он достал молоток из рюкзака и, угрожая сторожу, попытался войти в здание. В этот момент в синагоге проходило занятие детского кружка.

Несмотря на попытки сторожа остановить его, мужчина выломал калитку ударами молотка и пинками, проникнув во двор, но, к счастью, не смог попасть внутрь, и дети с педагогами остались в безопасности.

Также представитель пресс-службы сообщил, что до прибытия полиции нападавший успел закидать здание синагоги камнями.

«Он не выкрикивал никаких лозунгов, но снимал происходящее на телефон», — добавил представитель пресс-службы.

Нападавший был задержан, правоохранительные органы проводят расследование инцидента.