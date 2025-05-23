На шее следы удушения: мигрантка в Мытищах избила ребенка за плохое поведение

Полиция в подмосковных Мытищах проверяет заявление местного жителя об избиении. Женщина восточной внешности на детской площадке толкнула его 8-летнего сына, он упал на тротуар, та набросилась на ребенка и несколько раз сильно ударила по голове, сообщает «Царьград» .

Установлено, что женщина в ходе конфликта несколько раз ударила 8-летнего мальчика, причинив ему телесные повреждения, а затем покинула место происшествия, уточнили правоохранители.

Все произошло во дворе дома на улице Борисовка. Очевидец снял ситуацию на видео. На кадрах видно, как старшие дети попытались оттащить нападавшую от мальчика, но та снова на него напала. Кроме того, врачи нашли на шее ребенка следы удушения.

По данным следствия, женщине показалось, что ребенок плохо себя вел: слишком много бегал и шумел. Уроженку одной из республик ближнего зарубежья 1955 года рождения доставили в отделение.