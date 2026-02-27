В Петербурге подростки катались на крыше трамвая в метель и попали на видео

Во время метели 26 февраля на севере Санкт-Петербурга два молодых человека прокатились на крыше трамвая. Их рискованную поездку засняли на видео свидетели происшествия. Соответствующий ролик появился в Telegram-канале «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер» .

Предварительно известно, что малолетние зацеперы катались верхом на трамвае на проспекте Испытателей. На опубликованных кадрах видно, как юноши забрались на вагон трамвая маршрута № 55. Машинист, судя по всему, не увидел их и продолжил движение по маршруту.

В транспортной компании уточнили, что два факта противоправных действий на электротранспорте были отмечены 25 февраля. Все полученные сведения уже переданы в полицию для принятия мер.

Специалисты в очередной раз обратили внимание родителей на необходимость разъяснительных бесед с подростками о серьезной опасности такого времяпрепровождения. Очевидцев подобных случаев призвали оперативно информировать полицию, не оставаясь в стороне.

