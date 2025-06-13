На севере Москвы в ДТП погиб водитель Kaiyi

Во второй половине дня 13 июня на севере российской столицы произошла смертельная авария с участием автомобиля Kaiyi. Водитель, управлявший транспортом, получил смертельные травмы, об этом сообщила Госавтоинспекция Москвы .

Предварительно установлено, что авария произошла на улице Нижняя Масловка около дома № 15, строение 3. Водитель не справился с управлением Kaiyi и врезался в препятствие, в результате чего получил смертельные травмы.

На момент публикации заметки неизвестно, с каким именно препятствием столкнулась машина, а также находился ли в ее салоне кто-то еще, кроме погибшего водителя.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.