На съемках «Василия Теркина» упала платформа с режиссерской бригадой

Съемки фильма «Василий Теркин» в Толмачевском городском поселении Ленобласти были прерваны из-за ЧП — обрушилась деревянная платформа, на которой находились режиссерская группа и массовка. Режиссер фильма Карен Геворкян рассказал, что произошло на съемочной площадке, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Происшествие произошло 13 октября, и на месте работала скорая помощь, которая вскоре вызвала дополнительные бригады из-за большого числа пострадавших. Режиссер фильма Карен Геворкян рассказал, что платформа, состоящая из восьми секций и находившаяся на высоте 1,6 метра, рухнула из-за резонанса, возникшего, когда актеры начали активно топать по ней в ожидании ретропоезда.

Геворкян отметил, что некоторые СМИ преувеличили ситуацию, но само случившееся для него было очень огорчительным. Он потерял свои очки при падении, а кинооператор получил незначительные травмы. Оборудование также пострадало.

«У нас все происходило очень-­очень интересно, честно и живо. Мы сняли очень живой эпизод по Твардовскому. В последний момент произошло то, что произошло. В жизни бывает всякое», — заявил режиссер.

На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи, одна из которых доставила одну пострадавшую в больницу, а другая осталась на месте для оказания помощи.

Большинство пострадавших получили легкие травмы и были отпущены домой. Глава комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков сообщил, что все травмы были незначительными — ушибы и ссадины.