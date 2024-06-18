На Сахалине проводят проверку из-за массового отравления детей

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В оздоровительном лагере на Сахалине произошло массовое отравление детей

В оздоровительном лагере «Юбилейный» на Сахалине произошло массовое отравление детей. пишет газета « Известия ».

По данному факту будет возбуждено уголовное дело, сообщили в информационном центре СК России.

Как пишут местные СМИ, дети заболели кишечной инфекцией, в лагере умолчали о ситуации.

В следственном управлении СК России по Сахалинской области была организована процессуальная проверка, говорится в сообщении ведомства.