На Сахалине проводят проверку из-за массового отравления детей
В оздоровительном лагере на Сахалине произошло массовое отравление детей
В оздоровительном лагере «Юбилейный» на Сахалине произошло массовое отравление детей. пишет газета «Известия».
По данному факту будет возбуждено уголовное дело, сообщили в информационном центре СК России.
Как пишут местные СМИ, дети заболели кишечной инфекцией, в лагере умолчали о ситуации.
В следственном управлении СК России по Сахалинской области была организована процессуальная проверка, говорится в сообщении ведомства.