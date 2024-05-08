На Сахалине пенсионера обвинили в фашизме за прослушивание немецкой композиции

Пожилого мужчину с Сахалина обвинили в фашизме за прослушивание старой немецкой песни. Он позже извинился за свой музыкальный вкус, сообщает Baza.

Пенсионера сняли на видео в машине в поселке Шахтерск, когда у него играла старая немецкая композиция Wenn die Soldaten. Его сразу обвинили в фашизме, а ролик появился в местных чатах и пабликах. Мужчине пришлось извиниться.

По словам пенсионера, композиция случайно вылезла из флешки. Ее записали 15 лет назад. Он добавил, что никогда не был против российского правительства и всегда ненавидел фашизм.

Песня Wenn die Soldaten посвящена службе военных. Ее любили в нацистской Германии.