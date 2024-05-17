Молодые IT-специалисты из Подмосковья примут участие в Международной олимпиаде

24–27 мая в IT-парке «Цифровая Арктика» города Архангельск состоится финал XV Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024». В финале, который пройдет в очно-дистанционном формате, примут участие более 350 студентов и выпускников вузов и колледжей России, а также других стран. Московскую область представят 11 учащихся, в числе которых студенты из Люберец, Щелкова, Дубны, Орехово-Зуева. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

«IT-Планета» — это практико-ориентированное соревнование, направленное на выявление и поддержку талантливых студентов и профессионалов ИКТ-сферы в возрасте от 18 до 35 лет.

Финалистам предстоит продемонстрировать свои навыки прикладного программирования на платформе GitVerse, умение работать в операционной системе Astra Linux и с платформой «1С: Предприятие», а также выполнить задачи на базе операционных систем. Кроме этого, участники презентуют собственные образовательные курсы, созданные на платформе iSpring, проекты на основе контроллера российского образовательного программно-аппаратного комплекса «РУДИРОН» и робототехнические устройства в конкурсе от компании «РОББО».

Помимо основной конкурсной программы, состоится итоговая защита проектов по программе «Неограниченные возможности», в рамках которой участники разработают инновационные проекты, направленные на повышение качества жизни людей с инвалидностью и ОВЗ.

Победители олимпиады получат ценные призы, дипломы и медали, возможность пройти производственную практику в ведущих российских компаниях. Узнать более подробную информацию о соревнованиях можно на платформе Braim.org.

Ежегодно в IT-олимпиаде принимают участие более 20 тыс. студентов и дипломированных специалистов из более чем 1 тыс. образовательных организаций ВО и СПО 15 стран.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.