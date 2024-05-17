На портале Подмосковья можно согласовать участки для строительства дорог

Новую онлайн-услугу запустили для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые планируют использовать земельные участки в Подмосковье для строительства или реконструкции автомобильных дорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

«Подача заявлений в электронном виде открыта для представителей бизнеса, уполномоченных для строительства или реконструкции автомобильных дорог, легкорельсового транспорта, транспортно-пересадочных узлов. Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней», — отметила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка является основанием, чтобы поставить его на кадастровый учет. Кроме того, это распоряжение позволяет выделить землю без проведения торгов.

Услуга «Предварительное согласование предоставления земельных участков для размещения строящихся и реконструируемых дорог» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка». Чтобы оформить заявление, следует авторизоваться как индивидуальный предприниматель или как юридическое лицо. Далее в карточке услуги нужно выбрать цель обращения: аренда, безвозмездное или постоянное бессрочное пользование. После этого необходимо заполнить поля электронной формы и приложить документы.

Ведомство рассмотрит заявку и направит ответ в личный кабинет на региональном портале. Если решение окажется положительным, результат будет представлять собой распоряжение о предварительном согласовании предоставления земельных участков.

Услуга бесплатная.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.