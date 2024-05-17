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ФСБ ликвидировала российского военного, который мог быть связан с ИГИЛ*

Спецназ ФСБ ликвидировал российского бойца в Карачаево-Черкессии. По версии спецслужб, военный был связан с ИГИЛ*, сообщает Вaza.

Убитый был из Ростовской области и являлся военнослужащим 49-й общевойсковой армии Южного-военного округа. 15 мая на него возбудили уголовное дело за участие в террористической организации.

Ночью 16 мая в Ногайском районе КЧР бойца пытались задержать сотрудники центра специального назначения ФСБ. При задержании военнослужащий оказал сопротивление, из-за чего его ликвидировали.

Силовики отмечают, что убитый военный планировал теракты в отношение сотрудников правоохранительных органов. На месте перестрелки обнаружили автомат Калашникова и самодельное взрывное устройство.

*Запрещенная в РФ террористическая организация