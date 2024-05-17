Сельхозпредприятиям в РФ грозит банкротство из-за майских заморозков

Постоянное снижение рентабельности может привести к банкротству некоторых хозяйств и падению цен на сельхозземли. Всему виной засуха в одной части с России и заморозки — в другой, сообщает «Коммерсант» .

Погодные условия нанесли большой урон главной сельхозкультуре — пшенице. Аграрии запланировали собрать 3,9 млн тонн зерна за сезон, однако все происходит в точности наоборот — потери могут составить 45 млрд рублей.

С начала месяца аналитики уже два раза изменяли прогноз по сбору, который должен составить до 85,7 млн тонн. Объем по сбору пшеницы на 5,5% сократил и Институт конъюнктуры аграрного рынка.

Заморозки повлияли на многие культуры — рапс, кукурузу, свеклу, горох. Самая сложная ситуация сложилась в Волгоградской и Воронежской областях. Погодные условия затронули Тамбовскую, Липецкую, а также от Курской и Ростовской до Саратовской и Пензенской областей.

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что резкое подорожание пшеницы на Чикагской товарной бирже пока можно назвать спекулятивным. Однако майские заморозки в России еще не кончились, поэтому в конечном итоге оно может стать обоснованным.