ИКАР снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году

Институт конъюнктуры аграрного рынка принял решение снизить прогноз по сбору пшеницы в России в 2024 году из-за заморозков на 5,5%. Прогноз составит около 86 миллионов тонн, сообщает РИА Новости.

Также на 5% были снижены показатели по валовому сбору зерна. Он составит 135 млн тонн.

Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько отметил, что ранее прогноз по пшенице составлял 91 млн тонн. В настоящее время он снижен до 86 млн тонн. Прогнозы по валовому сбору составляли 142 млн тонны, но снизились до 135 млн тонн.

Больше всего в результате погодных условий пострадали Воронежская, Волгоградская, Липецкая и Тамбовская области. Немного меньше пострадали соседние регионы. Показатели в Сибири еще неизвестны, потому что там идет сев.