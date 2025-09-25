На Сахалине ищут пропавшего водолаза из Красноярска

Волонтеры и правоохранители на Сахалине занимаются поисками пропавшего в конце августа 65-летнего мужчины из Красноярска, сообщает 360.ru .

«Он улетал для подводного плавания. Грубо говоря, очень активный гражданин. Увлекается скалолазанием, плаванием, мотобайками. Активный образ жизни ведет», — заявил осведомленный источник журналистам.

Пропавший последний раз звонил знакомым 18 августа, 20 августа был онлайн в соцсети Telegram.

По словам одной из волонтеров, билеты мужчина покупал до Владивостока, поэтому гарантировать его нахождение именно на Сахалине нельзя. Очевидцы также видели его садившимся в автобус до села Воскресенское в городе Анива и отметили, что он был пьян.

Ранее в Сестрорецке пропал известный врач-патологоанатом Борис Ариэль. Доктор отправился на прогулку в лесной массив, после чего его местонахождение стало неизвестным. Позднее стало известно, что он утонул.

