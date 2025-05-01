На проспекте Маршала Жукова произошло ДТП с последующим опрокидыванием авто
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В Москве на проспекте Маршала Жукова в районе дома16Б произошла дорожная авария с последующим опрокидыванием автомобиля, сообщает пресс-служба Дептранса.
На месте происшествия уже работают оперативные службы города.
Информация о пострадавших и все обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются.
Движение в районе аварии затруднено в сторону области на 2,5 км.
Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.