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На проспекте Маршала Жукова произошло ДТП с последующим опрокидыванием авто

В Москве на проспекте Маршала Жукова в районе дома16Б произошла дорожная авария с последующим опрокидыванием автомобиля, сообщает пресс-служба Дептранса.

На месте происшествия уже работают оперативные службы города.

Информация о пострадавших и все обстоятельства произошедшего в настоящий момент уточняются.

Движение в районе аварии затруднено в сторону области на 2,5 км.

Водителям рекомендовали выбирать пути объезда.