На праздновании Хеллоуина в США подросток застрелил два человека
Подросток открыл стрельбу на праздновании Хеллоуина в Орландо, двое погибли
В американском Орландо полиция расследует преступление, совершенное 17-летним подростком, который застрелил двух человек на праздновании Хеллоуина в развлекательном парке, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.
Предварительно установлено, что несовершеннолетний парень открыл стрельбу в парке, где находились сотни человек. Что стало причиной агрессии 17-летнего юноши, не уточняется. В итоге два посетителя развлекательного парка получили смертельные травмы.
Когда на место происшествия прибыла полиция, юноша снова начал стрельбу. Еще шесть человек получили ранения и попали в больницу.
Все обстоятельства случившегося выясняются.