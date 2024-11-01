На праздновании Хеллоуина в США подросток застрелил два человека

В американском Орландо полиция расследует преступление, совершенное 17-летним подростком, который застрелил двух человек на праздновании Хеллоуина в развлекательном парке, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Reuters.

Предварительно установлено, что несовершеннолетний парень открыл стрельбу в парке, где находились сотни человек. Что стало причиной агрессии 17-летнего юноши, не уточняется. В итоге два посетителя развлекательного парка получили смертельные травмы.

Когда на место происшествия прибыла полиция, юноша снова начал стрельбу. Еще шесть человек получили ранения и попали в больницу.

Все обстоятельства случившегося выясняются.