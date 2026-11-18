На пожаре на складе в Мытищах ликвидировано открытое горение Происшествия 18 ноября 2026 15:26

В 11:45 от очевидца на ЦППС Мытищинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: г. о. Мытищи, д. Коргашино, ул. Центральная, д. 70А. В настоящий момент огнеборцы ликвидируют сильный пожар в Мытищах.

По прибытии подразделений установлено: горит производственно-складское здание по производству и хранению пенопласта. Информация о пострадавших не поступала. К тушению пожара привлечено 38 человек и 13 единиц техники. В 12:47 пожар локализовали на площади 780 кв. м. В 13:43 открытое горение ликвидировали. Тушение продолжается. 0:09