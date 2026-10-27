На омскую школьницу повесили кредиты на 10 млн рублей из-за ошибки приставов

В Омской области разворачивается масштабный правовой скандал: на СНИЛС 10-летней девочки из-за системной ошибки привязали 89 чужих долгов на сумму более 10 млн рублей. Несмотря на неоднократные попытки Следственного комитета возбудить уголовное дело и найти виновных среди должностных лиц, региональная прокуратура уже в пятый раз отменила соответствующее постановление. Ситуацию подробно изучила газета «Известия» .

Проблемы у семьи начались еще в 2019 году, когда трехлетнему ребенку пришло первое ошибочное уведомление о коммунальном долге. По версии следствия, ключевой сбой произошел по вине сотрудника ФССП в Омской области: пристав внес СНИЛС ребенка как «дополнительный идентификатор» чужого должника, не имея полных данных. После этого уникальный номер попал в информационные базы, и кредиторы со всей страны — от банков до МФО — начали привязывать к нему просроченные обязательства посторонних и даже умерших людей, рассказала мать девочки.

Ситуация дошла до критической точки в 2024 году, когда при попытке регистрации на школьном портале за двое суток на ребенка выставили 35 долгов на 740 тысяч рублей. Впоследствии количество исполнительных производств выросло до 89. Положение усугубляется тем, что СНИЛС выдается один раз в жизни, и в законодательстве отсутствует механизм его аннулирования или замены даже в случае компрометации.

Следственный комитет пытается расследовать факт неправомерного использования персональных данных (ст. 272.1 УК РФ) и проверять причастность должностных лиц, однако прокуратура регулярно блокирует расследование. В ФССП заявили, что активных исполнительных производств на данный СНИЛС сейчас нет, а с сентября 2025 года введена автоматическая сверка через Единый реестр населения. Тем не менее мать девочки официально отказалась от использования номерного документа дочери, так как гарантий от появления новых чужих долгов ведомства дать не могут.

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