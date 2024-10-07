На окраине Петербурга подросток вышел в окно, спасаясь от собутыльников

В Петербурге 16-летний юноша спрыгнул с 3 этажа после угрозы убийством

На окраине Санкт-Петербурга 16-летний подросток сломал кости, выпрыгнув с 3 этажа. По словам пострадавшего, он спасался от малознакомых собутыльников, которые грозились с ним расправиться, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Происшествие случилось на севере города. По словам юноши, он пришел в квартиру к незнакомцам и вместе с собравшимися стал пить крепкий алкоголь.

В ночь на 6 октября несовершеннолетний начал конфликтовать с собутыльниками, и те якобы пригрозили убить его. После прозвучавших угроз юноша решил спастись, выпрыгнув из окна.

При падении он получил перелом лодыжки, рану лица и ушибы. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести.