На музыкантов напал медведь: один человек ранен

сегодня в 23:22

Инцидент произошёл вечером, когда музыканты находились у костра в лесной зоне.

По предварительным данным, дикое животное внезапно вышло к месту стоянки и атаковало концертного директора группы Вадима Фатхинурова.

На распространённых в соцсетях фотографиях видно, как пострадавшего готовят к транспортировке в машине скорой помощи. Текущее состояние мужчины и подробности происшествия не уточняются.