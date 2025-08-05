На музыкантов напал медведь: один человек ранен
Медведь напал на концертного директора татарской певицы Гульназ Асаевой
Неожиданное нападение медведя прервало отдых творческого коллектива известной татарской исполнительницы Гульназ Асаевой, сообщает RT.
Инцидент произошёл вечером, когда музыканты находились у костра в лесной зоне.
По предварительным данным, дикое животное внезапно вышло к месту стоянки и атаковало концертного директора группы Вадима Фатхинурова.
На распространённых в соцсетях фотографиях видно, как пострадавшего готовят к транспортировке в машине скорой помощи. Текущее состояние мужчины и подробности происшествия не уточняются.