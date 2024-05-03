На москвичей оформляли кредиты, обещая им модельные подиумы

В Москве и Подмосковье задержана группа людей, подозреваемая в мошенничестве. По версии правоохранителей, злоумышленники обманом оформляли кредиты на москвичей под видом сотрудничества с модельным агентством, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на офпреда МВД РФ Ирину Волк.

Следователи считают, что фигуранты находили своих жертв в Сети и обещали им помочь устроиться актерами массовки в модельное агентство. Откликнувшиеся на вакансию проходили «собеседования», в ходе которых «работодатели» нахваливали внешность потенциальных актеров. После этого потерпевшим предлагали сразу устроиться моделями.

Москвичи, согласившиеся на такое предложение, подписывали договоры о сотрудничестве, которые по факту были документами на выдачу кредитов. По итогу на жертв брали займы в размере 50 000 — 150 000 рублей.

«Денежные средства сразу поступали на счет фирмы», — добавила Волк.

Предполагаемые мошенники задержаны, в их офисах и квартирах проведены обыски.

По факту произошедшего возбудили 19 уголовных дел по статье о мошенничестве. Все расследования объединены в одно производство.