Корова Давность получила золото на выставке «Звезды Подмосковья»

Пушкинская корова по кличке Давность второй год подряд завоевывает «золото» на ежегодной областной выставке «Звезды Подмосковья» в Ленинском округе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Представительница хозяйства «Лесные Поляны» из округа Пушкинский второй год подряд становится обладательницей титула «Абсолютная чемпионка», обойдя 61 конкурентку из более чем 30 животноводческих хозяйств Подмосковья.

«На первом этапе конкурса коров группируют в соответствии с их возрастом и количеством отелов. Судья оценивает животных по комплексу экстерьерных признаков, соответствие стандарту породы, гармоничности телосложения и грациозности движений. Лучшее животное в своей группе попадает в финал. В финале определяются уже три лучших коровы: абсолютная чемпионка, чемпионка и вице-чемпионка», — рассказал генеральный директор ООО «Лесные поляны» Евгений Никитин.

При отборе ключевыми критериями послужили форма и прикрепление вымени, а также молочный тип экстерьера. Конкурентки подобрались достойные и жюри пришлось непросто. Корова Давность — голштинской породы, родилась она в хозяйстве в 2018 году. Давность, по словам специалистов имеет очень спокойный нрав, всегда послушна. Вне конкурса чемпионка содержится также, как и остальные животные в стаде, но в период подготовки к выставке она удостаивается особого внимания.

«Выбранные коровы получают дополнительную порцию витаминов и добавок, ежедневно приучаются ходить с выводчиком, слушаться его и не реагировать на раздражители, чтобы достойно выступить на выставке. Ежедневно претенденток моют специальными шампунями, перед выставкой обязательно стригут», — сказал Евгений Никитин.

По максимальной лактации удой Давности за 305 дней составил 15904 кг молока при жирности 3,58% и содержанию белка 3,09. Давность удостоилась отдельной награды на конкурсе, как корова с наивысшей продуктивностью среди представленных.

«Как первая, так и вторая победа Давности — это престиж для всего хозяйства. Это результат селекционной работы, на который следует равняться всем племенным хозяйствам. Также племенной молодняк для реализации становится очень востребован покупателями», — поделился директор животноводческого хозяйства.

Автомобиль, подаренный за победу Давности на выставке, по словам директора будет использоваться в нуждах хозяйства. Продуктивность которого, к слову сказать, растет год от года. Валовое производство молока за минувший год составило 10045 тонн. Увеличивать молочную продуктивность удается за счет использования генетических материалов высокой ценности, за счет современных и инновационных подходов в кормлении и содержании животных.

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