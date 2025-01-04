На МКАД в ДТП одна из двух машин перевернулась и вспыхнула Происшествия сегодня в 20:50 Фото - © скриншот

В Москве на внутренней стороне 26-го километра МКАД в районе развязки с улицей Липецкая столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся и вспыхнул, об этом сообщает столичный Дептранс.

На месте аварии уже работают оперативные службы. Информация о пострадавших и причинах ДТП уточняется. Сотрудники Дептранса предупреждают автомобилистов о заторе в районе ДТП. Они рекомендуют горожанам и туристам выбирать альтернативные пути для движения. Ранее в Москве водитель Volkswagen не справился с управлением, пробил ограждение набережной Москвы-реки и упал в воду. В результате происшествия мужчина погиб.