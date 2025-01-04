На МКАД в ДТП одна из двух машин перевернулась и вспыхнула
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В Москве на внутренней стороне 26-го километра МКАД в районе развязки с улицей Липецкая столкнулись два автомобиля, один из которых перевернулся и вспыхнул, об этом сообщает столичный Дептранс.
На месте аварии уже работают оперативные службы. Информация о пострадавших и причинах ДТП уточняется.
Сотрудники Дептранса предупреждают автомобилистов о заторе в районе ДТП. Они рекомендуют горожанам и туристам выбирать альтернативные пути для движения.
Ранее в Москве водитель Volkswagen не справился с управлением, пробил ограждение набережной Москвы-реки и упал в воду. В результате происшествия мужчина погиб.