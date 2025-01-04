Дептранс Москвы назвал причину ДТП, из-за которого авто рухнуло в Москву-реку

Водитель Volkswagen, который пробил ограждение и рухнул в Москву-реку, двигался по улице Лужники в сторону Лужнецкой набережной, но не справился с управлением и выехал на тротуар. Так столичный Дептранс описал предварительную причину страшной аварии.

Предварительно известно, что иномаркой управлял мужчина 1981 года рождения. Он не сумел выбраться из машины самостоятельно и погиб. Другие подробности происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что мужчина купил Volkswagen в 2020 году, он был вторым владельцем транспортного средства, которое в последний раз проверял на техническую исправность совсем недавно — в ноябре 2024 года.

Момент падения машины в реку попал на видео, которое обнародовала столичная прокуратура.