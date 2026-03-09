На месторождении в ОАЭ произошел пожар после работы ПВО

На месторождении в эмирате Фуджейра в ОАЭ из-за падения обломков после работы ПВО произошел пожар, сообщает РИА Новости .

«Компетентные органы в эмирате Фуджейра принимают меры в связи с возникновением пожара на месторождении Фоз. Пожар произошел в результате падения обломков после успешного перехвата средствами противовоздушной обороны», — говорится в заявлении медиаофиса эмирата Фуджейра.

В результате происшествия никто не пострадал.

Военная операция США и Израиля против Ирана, стартовавшая 28 февраля, привела к ликвидации высших руководителей государства, в числе которых были верховный лидер аятолла Али Хаменеи и командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Пакпур.

В ответ на это КСИР осуществил масштабные ракетные обстрелы израильской территории, а также американских военных объектов, расположенных в Катаре, Бахрейне, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, ряд ближневосточных стран ввел запрет на использование своего воздушного пространства.

