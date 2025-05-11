На Кубани пьяные мужчины угрожали девушкам ножом за отказ познакомиться

В поселке Ахтырский Абинского района Краснодарского края нетрезвые мужчины, приехавшие в населенный пункт для отдыха из Краснодара, угрожали ножом местным девушкам за то, что они отказались знакомиться. Теперь в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы, сообщает «Кубань 24» .

Предварительно известно, что инцидент произошел 9 мая около 21:00. Нетрезвые мужчины хотели познакомиться с местными девушками, но те отказались. Из-за этого между ними завязался конфликт, который перерос в угрозы ножом.

Очевидцами случившегося стали прохожие, которые вызвали полицию. В итоге нетрезвых гостей Ахтырского задержали и доставили в отделение для выяснения всех обстоятельств случившегося.

В итоге по факту инцидента следственный отдел по Абинскому району СКР по Краснодарскому краю организовал доследственную проверку. Какое-либо решение будет принято по ее окончанию в рамках действующего российского законодательства.